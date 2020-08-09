Зеленский намерен объявить крымских татар коренным народом Украины

В Киеве ведётся работа по законодательному закреплению за крымскими татарами статуса коренного народа Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нём точку... Для нас очень важно делать всё от нас зависящее, чтобы восстановить права крымско-татарского народа как коренного народа Украины», — цитирует его заявление по случаю Международного дня коренных народов мира Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, крымские татары в настоящее время якобы не могут полноценно развиваться на своей исторической Родине — в Крыму.

Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил создать делегацию, которая будет заниматься вопросом «возвращения» Крыма.

В конце июня Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.