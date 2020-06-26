Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.

«Мы всех вернём: и Крым вернём, и людей. Мы в это верим», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе рабочей поездки в Херсонскую область.

Ранее Зеленский заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» на повестку дня.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт.

Путин отмечал, что референдум в Крыму был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.