Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
  • ©president.gov.ua

«Мы всех вернём: и Крым вернём, и людей. Мы в это верим», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе рабочей поездки в Херсонскую область.

Ранее Зеленский заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» на повестку дня.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт.

Путин отмечал, что референдум в Крыму был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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