Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня

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Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.
Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня
  • РИА Новости

«Премьер-министр Швеции поддержал моё предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идёт, началась именно с Крыма», — написал Зеленский.

Ранее украинский президент заявил, что восстановление отношений между Киевом и Москвой невозможно без «возвращения» Крыма в состав Украины.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос Крыма закрыт. Глава российского государства отмечал, что референдум в Крыму был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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