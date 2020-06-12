Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.

«Премьер-министр Швеции поддержал моё предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идёт, началась именно с Крыма», — написал Зеленский.

Ранее украинский президент заявил, что восстановление отношений между Киевом и Москвой невозможно без «возвращения» Крыма в состав Украины.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос Крыма закрыт. Глава российского государства отмечал, что референдум в Крыму был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.