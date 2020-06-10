Зеленский назвал условие восстановления отношений России и Украины

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Без «возвращения» Крыма в состав Украины налаживание отношений с Россией невозможно, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружно общаться для украинского и российского народов», — сказал он в интервью «Украинской правде».

Зеленский отметил, что не знает, сколько лет потребуется для налаживания диалога, и выразил уверенность, что полуостров снова станет частью Украины.

Кроме того, он высказал мнение, что «российскому народу через несколько лет станет стыдно» за присоединение Крыма.

Ранее Зеленский назвал «возвращение» Крыма частью национальной идеи.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос закрыт. По его словам, крымский референдум был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Глава государства также выражал уверенность в полной нормализации отношений Москвы и Киева в будущем.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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