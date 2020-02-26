Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
- РИА Новости
«Я хотел бы начать с простых очевидных вещей... Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина... Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — сказал Зеленский.
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов объяснил, почему Киев не рассматривает сценарий «военного возвращения» Крыма.
В августе 2019 года Зеленский заявлял, что Украина занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос Крыма закрыт.
Он отметил, что референдум в Крыму был проведён в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.