Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

«Я хотел бы начать с простых очевидных вещей... Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина... Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — сказал Зеленский.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов объяснил, почему Киев не рассматривает сценарий «военного возвращения» Крыма.

В августе 2019 года Зеленский заявлял, что Украина занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос Крыма закрыт.

Он отметил, что референдум в Крыму был проведён в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.