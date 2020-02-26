Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
  • РИА Новости

«Я хотел бы начать с простых очевидных вещей... Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина... Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — сказал Зеленский.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов объяснил, почему Киев не рассматривает сценарий «военного возвращения» Крыма.

В августе 2019 года Зеленский заявлял, что Украина занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос Крыма закрыт.

Он отметил, что референдум в Крыму был проведён в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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