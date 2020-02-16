Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым
- globallookpress.com
По её словам, «в дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства».
Она заявила, что Зеленского «всё мучают фантомные планы» относительно полуострова.
«Господин Зеленский, поймите раз и навсегда: здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма, сделали это ещё в 2014 году», — заявила Гридчина.
Также она призвала украинского президента оставить в покое жителей полуострова и заняться наконец делами Украины.
Ранее Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.