Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма»

Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал «112 Украина».

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины вместе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», — сказал он.

В августе 2019 года Зеленский заявлял, что Украина занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос Крыма закрыт.

Он отметил, что Россия провела референдум в Крыму в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.