В Киеве ответили на вопрос о возможности «военного возвращения» Крыма

Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в беседе с «Радио НВ», отвечая на вопрос почему Украина не рассматривает сценарий «военного возвращения» Крыма, заявил, что «в современном мире, когда есть такое вооружение, количество жертв растёт в геометрической прогрессии».

«Если бы у нас сегодня была возможность забрать эти территории, мы бы, может, это и сделали. Мы понимаем, что это могут быть огромные жертвы, прежде всего, среди гражданского населения. Мы на это пойти не можем», — цитирует РИА Новости Данилова.

Он отметил, что «остаётся дипломатический путь».

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому нужно отказаться от претензий на Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.