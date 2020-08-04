Кравчук предложил создать делегацию по вопросу «возвращения» Крыма

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Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил создать делегацию, которая будет заниматься вопросом «возвращения» Крыма.
Кравчук предложил создать делегацию по вопросу «возвращения» Крыма
  • РИА Новости

В интервью телеканалу «112 Украина» он отметил, что искать решение вопроса необходимо, но этим не должна заниматься ТКГ.

«Мы должны найти отдельные подходы, отдельные концептуальные решения, отдельную философию, отдельные предложения относительно Крыма. Но то, что это нужно делать, у меня нет никакого сомнения», — цитирует Кравчука РИА Новости.

Он также выступил с предложением уточнить в Конституции Украины, что полуостров является «национальной территорией».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев «вернёт» Крым и его жителей.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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