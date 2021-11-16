Захарова прокомментировала реакцию главы МИД Украины на указ Путина о помощи Донбассу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы на указ президента России Владимира Путина о помощи Донбассу.

«На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих минским договорённостям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках нормандского формата», — написала она в Telegram.

Ранее Кулеба заявил, что указ президента России о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины противоречит Минским соглашениям.

15 ноября Владимир Путин поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.