«Медленно, но верно превращают в антипод России»: Путин прокомментировал действия властей Украины против оппозиции

Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Украину превращают в «антипод» России. Он также назвал политическими недавние решения украинских следственных органов в отношении оппозиционных политиков в этой стране, отметив, что речь идёт об избирательной зачистке сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса в Донбассе и нормализацию отношений с Россией.

Владимир Путин заявил, что Украину превращают в «антипод» России. Комментируя обстановку в соседней стране, российский лидер высказал предположение, что события на территории Украины постоянно будут требовать внимания РФ с точки зрения обеспечения безопасности государства.

«Судя по всему — и это очень печально — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого внимания с нашей стороны с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — заключил президент.

Путин также назвал политическими недавние решения украинских следственных органов в отношении оппозиционных политиков в этой стране. В ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент заявил, что на Украине избирательно ставят в вину совместную работу с Россией в сфере экономики.

«Хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой», — сказал президент.

Глава государства добавил, что речь идёт о зачистке политического поля на Украине.

«Решения явно политические и избирательные, направлены только на одно — зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», — отметил президент.

Российский лидер обратил внимание на то, что украинской оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, тогда как представители власти страны работают в этом направлении «достаточно активно на протяжении многих лет». Президент отметил, что товарооборот между Россией и Украиной за прошедший год составил $9,9 млрд.

«Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?» — сказал Путин.

Напомним, 13 мая суд в Киеве поместил под домашний арест до 9 июля лидера украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Следствие ходатайствовало о помещении политика под стражу или назначении залога в размере 300 млн гривен (около 800 млн рублей).

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, на заседании Печерского суда Киева

РИА Новости

При этом первый заместитель генерального прокурора Украины Тарас Говда заявил о планах ведомства оспорить решение суда о домашнем аресте после официальной публикации этого решения.

Также по теме «Будем опровергать и продолжать борьбу»: суд в Киеве поместил Медведчука под домашний арест Суд в Киеве отправил главу украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля...

Ранее Генпрокуратура Украины выдвинула против Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака обвинение в госизмене и расхищении ресурсов в «оккупированном» Крыму. Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Согласно решению суда о домашнем аресте, Медвечук обязан не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, а также уведомлять их и суд об изменении места проживания или работы. Также политику предписано сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет.

Медведчук уже заявил о готовности соблюдать решение суда, подчеркнув, что считает выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский высказался о ситуации вокруг Медведчука, отметив, что видит в этом процессе «деолигархизацию» Украины. Он опубликовал в журнале «Фокус» колонку с заголовком «Минус Медведчук. В чём смысл политики деолигархизации в Украине и кто будет следующим».

«С помощью законных инструментов Медведчук был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», — написал в своей колонке Зеленский.

По его словам, «будут ещё минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами».

На этом фоне «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с заявлением относительно помещения Медведчука под домашний арест. В политическом объединении полагают, что сторона обвинения не смогла предоставить доказательства вины Медведчука.