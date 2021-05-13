Европарламент получил обращение ОПЗЖ по поводу преследования Медведчука
- РИА Новости
«Да, мы получили от них письмо. Секретариат сейчас изучает полученное, прежде чем принять решение о последующих действиях», — сказали там.
Кроме того, депутат Рады Ренат Кузьмин сообщил, что «40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство».
«Теперь прокурору в процессе придётся доказать суду необходимость лишения свободы Медведчука и объяснить, почему к нему нельзя применить меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов», — написал он в Telegram.
11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
Сам Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину и готов к любому исходу.