Европарламент получил обращение ОПЗЖ по поводу преследования Медведчука

Европейский парламент получил обращение фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Верховной рады Украины по поводу подозрения Виктора Медведчука и Тараса Козака в госизмене, письмо изучается. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕП.

«Да, мы получили от них письмо. Секретариат сейчас изучает полученное, прежде чем принять решение о последующих действиях», — сказали там.

Кроме того, депутат Рады Ренат Кузьмин сообщил, что «40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство».

«Теперь прокурору в процессе придётся доказать суду необходимость лишения свободы Медведчука и объяснить, почему к нему нельзя применить меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов», — написал он в Telegram.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Сам Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину и готов к любому исходу.