Генпрокурор Украины рассказала о расследовании в отношении Медведчука

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и член партии Тарас Козак подозреваются в госизмене и хищении ресурсов в Крыму.

«Сегодня… Медведчук и Козак уведомлены о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)», — цитирует её Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что в доме и главном офисе Медведчука прошли обыски.

В ОПЗЖ заявили, что выдвижение подозрений и обыски являются местью и расправой над Медведчуком.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.