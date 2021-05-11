В Киеве в главном офисе Медведчука прошли обыски

Короткая ссылка
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и владелец ряда СМИ на Украине Виктор Медведчук заподозрен в государственной измене. В доме и главном офисе Медведчука прошли обыски. Об этом RT сообщил журналист в Киеве.
В Киеве в главном офисе Медведчука прошли обыски
  • РИА Новости

Местонахождение Виктора Медведчука в данный момент неизвестно. По словам журналиста, весь квартал оцеплен спецподразделением СБУ «Альфа». 

Подконтрольные Медведчуку телеканалы пока не дают никаких новостей о его позиции и не делают заявлений от его имени.

«Мне коллеги сказали, что возле дома уже есть камеры, скоро будет картинка», — рассказал журналист.

СБУ устанавливает местонахождение Медведчука.

На 18:00 запланирована совместная пресс-конференция представителей СБУ и прокуратуры Украины, на которой ожидается, что будет объявлено о том, что представители силовых ведомств не могут найти Медведчука и он будет объявлен в розыск.

В начале апреля сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о госизмене в отношении Медведчука.

11 мая украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в Киеве проводят обыски в доме Медведчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить