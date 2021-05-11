В Киеве в главном офисе Медведчука прошли обыски

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и владелец ряда СМИ на Украине Виктор Медведчук заподозрен в государственной измене. В доме и главном офисе Медведчука прошли обыски. Об этом RT сообщил журналист в Киеве.

Местонахождение Виктора Медведчука в данный момент неизвестно. По словам журналиста, весь квартал оцеплен спецподразделением СБУ «Альфа».

Подконтрольные Медведчуку телеканалы пока не дают никаких новостей о его позиции и не делают заявлений от его имени.

«Мне коллеги сказали, что возле дома уже есть камеры, скоро будет картинка», — рассказал журналист.

СБУ устанавливает местонахождение Медведчука.

На 18:00 запланирована совместная пресс-конференция представителей СБУ и прокуратуры Украины, на которой ожидается, что будет объявлено о том, что представители силовых ведомств не могут найти Медведчука и он будет объявлен в розыск.

В начале апреля сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о госизмене в отношении Медведчука.

11 мая украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в Киеве проводят обыски в доме Медведчука.