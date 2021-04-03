В Киеве заявили об открытом ГБР против Медведчука деле о госизмене

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство о госизмене в отношении председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
В Киеве заявили об открытом ГБР против Медведчука деле о госизмене
  • РИА Новости

«ГБР открыла уголовное производство о государственной измене Медведчука и (депутата Рады Тараса. — RT) Козака», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Гончаренко, он подал заявление в украинскую Генпрокуратуру из-за высказываний Медведчука в интервью на RT Россия, а также действий Козака, «подпадающих под ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»)».

В начале февраля Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку в отношении журналистки Алёны Березовской после её интервью с Медведчуком на YouTube-канале RT Россия.

В ходе интервью на YouTube-канале RT Россия Медведчук, в частности, прокомментировал намерение инициировать импичмент украинского президента Владимира Зеленского.

20 февраля Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых Медведчук и его жена.

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