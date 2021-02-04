Медведчук объяснил намерение инициировать импичмент Зеленского

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя решение инициировать импичмент главы государства, заявил, что есть доказательства нарушения президентом Украины Владимиром Зеленским Конституции и законов.

«Мы сейчас готовим материалы по поводу инициирования импичмента. Мы понимаем, что это сложный процесс. Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым», — сказал он в интервью на YouTube-канале RT Россия.

По его словам, есть «все аргументы, чтобы Зеленский был подвергнут этой процедуре».

«Мы хотим показать людям и продемонстрировать, почему мы считаем, что сегодня Зеленский не достоин этой должности и почему процедура импичмента должна быть начата», — добавил он.

Медведчук заявил о наличии всех «доказательств и аргументов».

«И мы их представим, касающиеся его грубейшего нарушения Конституции, законов, осуществления действий, в которых есть признаки ряда составов преступлений», — заключил он.

Ранее Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении санкций в отношении трёх телеканалов.

Позднее во фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Раде заявили, что инициируют объявление импичмента Зеленскому после такого решения.