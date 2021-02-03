Оппозиция в Раде инициирует импичмент Зеленского

Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде инициирует объявление импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому после решения закрыть телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом сообщил народный депутат, сопредседатель партии Вадим Рабинович.

По его словам, впервые за историю существования независимой Украины были выключены сразу три ведущих канала.

Как отметил нардеп, «существование демократической независимой Украины под угрозой».

«В ближайшее время мы проведём чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги... Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями, над страной», — цитирует Рабиновича Интерфакс-Украина.

Ранее Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении трёх телеканалов.

В офисе главы государства заявили, что это не цензура, а «попытка вернуть цивилизованные правила поведения на медийном рынке».