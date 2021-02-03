Зеленский ввёл санкции в отношении ряда украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций в отношении телеканала «112 Украина», вещающих под его логотипом региональных каналов, а также телеканала NEWSONE.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе президента.

Согласно приложению к указу, санкции решено применить к телерадиокомпании «112 Украина», её региональным каналам «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнёр ТВ» и «Лидер ТВ», а также к компании «Новости 24 часа» (телеканал NEWSONE) и предприятию «Новые коммуникации» (телеканал ZIK) сроком на пять лет.

Также введены персональные санкции в отношении депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака.

Санкции предполагают в том числе аннулирование или приостановление лицензий.

Ранее МИД России назвал санкции против соцсетей на Украине «зачисткой».