МИД России назвал санкции против соцсетей на Украине «зачисткой»

Решение продлить санкции против российских компаний и соцсетей на Украине рассматривается как «акт прямой цензуры», который направлен на «зачистку информационного пространства». Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

Там напомнили, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее подписал указ о продлении на три года запрета на доступ к российским сайтам и платформам соцсетей.

Речь идёт о мерах, принятых Киевом в 2017 году в отношении более чем 1228 физических лиц, большинство которых — граждане России, а также 468 российских интернет-ресурсов, соцсетей и IT-компаний, среди которых — «Яндекс», «Яндекс.Украина», Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб» и другие.

«В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиаресурсов», — говорится в сообщении МИД.

Дипломаты отметили, что расценивают такой шаг «как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения».

«Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации», — добавили там.

13 мая СНБО Украины продлил на три года действие соответствующих санкций.