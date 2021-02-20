Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена.

Соответствующая информация опубликована на сайте пресс-службы офиса Зеленского.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в сообщении.

19 февраля СНБО Украины ввёл санкции в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены за «финансирование терроризма».

К тому же были введены санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолётов, на которых осуществлялись перелёты в Россию.