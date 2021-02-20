Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука
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Соответствующая информация опубликована на сайте пресс-службы офиса Зеленского.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в сообщении.
19 февраля СНБО Украины ввёл санкции в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены за «финансирование терроризма».
К тому же были введены санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолётов, на которых осуществлялись перелёты в Россию.