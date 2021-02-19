Киев ввёл санкции против 19 юридических и восьми физических лиц

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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввёл санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолётов, на которых осуществлялись перелёты в Россию.
Киев ввёл санкции против 19 юридических и восьми физических лиц
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«Решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам», — говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Как уточняется, в список санкций попали пять самолётов, «на которых осуществлялись перелёты по маршруту Киев — Москва».

«Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолёты», — добавили там.

Кроме того, СНБО Украины ввёл санкции в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены за «финансирование терроризма».

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