Киев ввёл санкции против 19 юридических и восьми физических лиц
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«Решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам», — говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Как уточняется, в список санкций попали пять самолётов, «на которых осуществлялись перелёты по маршруту Киев — Москва».
«Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолёты», — добавили там.
Кроме того, СНБО Украины ввёл санкции в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены за «финансирование терроризма».