СНБО Украины ввёл санкции против Медведчука

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Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены.
СНБО Украины ввёл санкции против Медведчука
  • РИА Новости

«Только что завершилось заседание СНБО, на котором приняли решение о соответствующих санкциях в отношении господина Медведчука, Оксаны Марченко», — приводит УНИАН слова главы МВД Украины Арсена Авакова.

По его словам, санкции введены за «финансирование терроризма».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука могут быть введены санкции.

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