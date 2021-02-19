СНБО Украины ввёл санкции против Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены.

«Только что завершилось заседание СНБО, на котором приняли решение о соответствующих санкциях в отношении господина Медведчука, Оксаны Марченко», — приводит УНИАН слова главы МВД Украины Арсена Авакова.

По его словам, санкции введены за «финансирование терроризма».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука могут быть введены санкции.