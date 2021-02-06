Секретарь СНБО Украины не исключил санкций против Медведчука
- globallookpress.com
«Подождите, всему своё время», — цитирует РИА Новости ответ Данилова на вопрос журналиста, почему постоянно во время обсуждения телеканалов, попавших под санкции, возникает фамилия Медведчука, однако в официальных документах его нигде нет.
Он отметил, что в СНБО тщательно обрабатывают документы, чтобы быть безупречными в данном вопросе.
Ранее Алексей Данилов заявил в эфире телеканала «Украина», что в ближайшее время будут введены санкции в отношении ряда лиц, в том числе депутатов Верховной рады.