Секретарь СНБО Украины не исключил санкций против Медведчука

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука могут быть введены санкции.
Секретарь СНБО Украины не исключил санкций против Медведчука
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«Подождите, всему своё время», — цитирует РИА Новости ответ Данилова на вопрос журналиста, почему постоянно во время обсуждения телеканалов, попавших под санкции, возникает фамилия Медведчука, однако в официальных документах его нигде нет.

Он отметил, что в СНБО тщательно обрабатывают документы, чтобы быть безупречными в данном вопросе.

Ранее Алексей Данилов заявил в эфире телеканала «Украина», что в ближайшее время будут введены санкции в отношении ряда лиц, в том числе депутатов Верховной рады.

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