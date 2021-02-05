В СНБО Украины анонсировали введение санкций против ряда депутатов Рады

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире телеканала «Украина», что в ближайшее время будут введены санкции в отношении ряда лиц, в том числе депутатов Верховной рады.

«Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжать вводить против определённых категорий лиц и физических, и юридических. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной раде. У нас более чем достаточно аргументов, чтобы это сделать», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, с 2017 года 1228 граждан Украины находятся под санкциями собственного государства.

Ранее сообщалось, что иски с требованием признать незаконными санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, поступили в Верховный суд Украины.