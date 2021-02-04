Санкции против телеканалов обжаловали в Верховном суде Украины
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«В Кассационный административный суд в составе ВСУ поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.
В суде отметили, что оспорено и решение Совета национальной безопасности и обороны Украины применить санкции в отношении ряда телеканалов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение ввести санкции в отношении телеканалов вопиющим примером политической цензуры.
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского.