Санкции против телеканалов обжаловали в Верховном суде Украины

Иски с требованием признать незаконными санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским против телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, поступили в Верховный суд Украины.

«В Кассационный административный суд в составе ВСУ поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В суде отметили, что оспорено и решение Совета национальной безопасности и обороны Украины применить санкции в отношении ряда телеканалов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение ввести санкции в отношении телеканалов вопиющим примером политической цензуры.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского.