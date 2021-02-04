Санкции против телеканалов обжаловали в Верховном суде Украины

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Иски с требованием признать незаконными санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским против телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, поступили в Верховный суд Украины.
Санкции против телеканалов обжаловали в Верховном суде Украины
  • © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

«В Кассационный административный суд в составе ВСУ поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В суде отметили, что оспорено и решение Совета национальной безопасности и обороны Украины применить санкции в отношении ряда телеканалов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение ввести санкции в отношении телеканалов вопиющим примером политической цензуры.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского.

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