Оппозиция на Украине объявила о начале процедуры импичмента Зеленского

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского. Соответствующая резолюция была принята на съезде партии.
Оппозиция на Украине объявила о начале процедуры импичмента Зеленского
  • © Reuters

«Съезд постановил депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента», — говорится в документе.

Партия осудила «антиконституционные и противоправные действия» главы государства, который заблокировал работу телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение ввести санкции в отношении телеканалов вопиющим примером политической цензуры.

В ООН выразили обеспокоенность, что эти действия повлияют на свободу выражения мнения на Украине.

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