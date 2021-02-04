Оппозиция на Украине объявила о начале процедуры импичмента Зеленского

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского. Соответствующая резолюция была принята на съезде партии.

«Съезд постановил депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента», — говорится в документе.

Партия осудила «антиконституционные и противоправные действия» главы государства, который заблокировал работу телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение ввести санкции в отношении телеканалов вопиющим примером политической цензуры.

В ООН выразили обеспокоенность, что эти действия повлияют на свободу выражения мнения на Украине.