Оппозиция на Украине объявила о начале процедуры импичмента Зеленского
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«Съезд постановил депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента», — говорится в документе.
Партия осудила «антиконституционные и противоправные действия» главы государства, который заблокировал работу телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение ввести санкции в отношении телеканалов вопиющим примером политической цензуры.
В ООН выразили обеспокоенность, что эти действия повлияют на свободу выражения мнения на Украине.