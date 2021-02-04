Захарова назвала примером вопиющей цензуры блокировку Киевом телеканалов
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- РИА Новости
«Мы считаем лишение указом главы государства трёх украинских СМИ солидной аудитории и эфира вопиющим примером политической цензуры, недобросовестной конкуренции», — сказала дипломат на брифинге.
По её словам, это идёт вразрез с украинскими законами и международными обязательствами по защите свободы слова.
Ранее Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против трёх телеканалов. Они прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В Кремле осудили эти действия Киева. В ООН выразили обеспокоенность, что это повлияет на свободу выражения мнения на Украине.