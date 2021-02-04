Захарова назвала примером вопиющей цензуры блокировку Киевом телеканалов

Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является вопиющим примером политической цензуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы считаем лишение указом главы государства трёх украинских СМИ солидной аудитории и эфира вопиющим примером политической цензуры, недобросовестной конкуренции», — сказала дипломат на брифинге.

По её словам, это идёт вразрез с украинскими законами и международными обязательствами по защите свободы слова.

Ранее Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против трёх телеканалов. Они прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.

В Кремле осудили эти действия Киева. В ООН выразили обеспокоенность, что это повлияет на свободу выражения мнения на Украине.