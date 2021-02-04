В ООН оценили решение Зеленского о блокировке трёх телеканалов

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Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Хуртадо прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.
В ООН оценили решение Зеленского о блокировке трёх телеканалов
  • Reuters

«Это решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращению их вещания... УВКПЧ обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения на Украине», — цитирует её ТАСС.

Официальный представитель подчеркнула, что государства мира обязаны защищать и обеспечивать «право на свободу выражения мнения, включая право искать, получать и передавать различную информацию и идеи».

Ранее Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

Посольство США в Киеве поддержало это решение

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