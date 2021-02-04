В ООН оценили решение Зеленского о блокировке трёх телеканалов
- Reuters
«Это решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращению их вещания... УВКПЧ обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения на Украине», — цитирует её ТАСС.
Официальный представитель подчеркнула, что государства мира обязаны защищать и обеспечивать «право на свободу выражения мнения, включая право искать, получать и передавать различную информацию и идеи».
Ранее Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.
Посольство США в Киеве поддержало это решение.