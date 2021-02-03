Зеленский объяснил санкции против трёх украинских телеканалов

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал своё решение ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Зеленский объяснил санкции против трёх украинских телеканалов
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«Санкции — сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евро-атлантической интеграции», — написал украинский лидер в Twitter.

По его словам, борьба за независимость — «в информационной войне за правду и европейские ценности».

Ранее фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде заявила, что инициирует объявление импичмента Зеленскому.

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