Зеленский обсудил с послами стран G7 санкции против трёх телеканалов

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с послами стран «Группы семи» (G7) санкции в отношении украинских телеканалов «112 Украина», ZIK и NEWSONE.

Об этом Зеленский сообщил в своём Twitter.

По его словам, Украина «борется с гибридными угрозами независимости».

«Был рад обсудить с послами G7 необходимость санкций против дезинформационных платформ», — заявил он.

Также стороны обсудили судебную реформу.

Ранее Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

Это решение было поддержано Соединёнными Штатами.