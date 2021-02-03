США поддержали решение Зеленского о санкциях против трёх телеканалов

Посольство США в Киеве заявило, что американская сторона поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций в отношении трёх украинских телеканалов.

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту суверенитета и территориальной целостности в соответствии с её законодательством», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

В США призвали другие страны «работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информвойне против суверенных государств».

Ранее Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поддерживает это решение. По его словам, данные каналы являются «оружием России» в информационной войне.