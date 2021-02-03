Порошенко поддержал введённые против трёх телеканалов санкции
- © РИА Новости
«Политически мы поддерживаем решение СНБО, которое направлено на защиту Украины», — написал Порошенко в своём Facebook.
По его словам, данные каналы являются «оружием России» в информационной войне.
Он напомнил, что в своё время принял решение о запрете российских каналов и соцсетей на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал своё решение ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.