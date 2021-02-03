Порошенко поддержал введённые против трёх телеканалов санкции

Бывший президент Украины Пётр Порошенко поддержал санкции против трёх телеканалов.

«Политически мы поддерживаем решение СНБО, которое направлено на защиту Украины», — написал Порошенко в своём Facebook.

По его словам, данные каналы являются «оружием России» в информационной войне.

Он напомнил, что в своё время принял решение о запрете российских каналов и соцсетей на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал своё решение ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.