В ЕС прокомментировали введение Киевом санкций против телеканалов

В Евросоюзе оценивают последствия решения украинских властей о введении санкций в отношении трёх оппозиционных телеканалов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Он отметил, что ЕС известно, что 2 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против владельца трёх украинских телеканалов Тараса Козака.

«Мы оцениваем последствия этого решения. Как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Евросоюз придаёт первостепенное значение независимости и свободе СМИ», — заявил Стано.

Ранее Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поддерживает это решение. По его словам, данные каналы являются «оружием России» в информационной войне.

Также это решение было поддержано Соединёнными Штатами.