В ЕС прокомментировали введение Киевом санкций против телеканалов
- Reuters
Он отметил, что ЕС известно, что 2 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против владельца трёх украинских телеканалов Тараса Козака.
«Мы оцениваем последствия этого решения. Как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Евросоюз придаёт первостепенное значение независимости и свободе СМИ», — заявил Стано.
Ранее Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поддерживает это решение. По его словам, данные каналы являются «оружием России» в информационной войне.
Также это решение было поддержано Соединёнными Штатами.