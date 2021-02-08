СБУ начала проверку против журналистки Березовской после её интервью с Медведчуком

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Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку в отношении журналистки Алёны Березовской после её интервью с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком на YouTube-канале RT Россия.
СБУ начала проверку против журналистки Березовской после её интервью с Медведчуком
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Березовская рассказала РИА Новости, что на неё могут завести уголовное дело из-за вопроса: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?» 

По её словам, она покинула территорию Украины.

Как отметила журналистка, на Украине «только посол США чувствует себя в безопасности», поэтому она приняла такое решение.

В ходе интервью на YouTube-канале RT Россия Медведчук, в частности, прокомментировал намерение инициировать импичмент украинского президента Владимира Зеленского.

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