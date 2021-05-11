В ОПЗЖ прокомментировали обыски у Медведчука

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) прокомментировали обыски и предъявление подозрений в госизмене главе политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Заявление опубликовано на сайте политсилы.

«Обыски, проведённые дома у Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, выдвижение им подозрений, очередной обыск, проведённый в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», являются местью и расправой над председателем политсовета самой крупной оппозиционной партии», — отмечено в заявлении.

В нём говорится, что 9 мая ОПЗЖ провела массовые акции, в которых активное участие принял Медведчук.

В партии заявили, что «уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука». В ОПЗЖ заявили, что такие действия властей являются «откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти».

«В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих», — заявили в партии.

Ранее сообщалось, что в доме и главном офисе Медведчука прошли обыски.