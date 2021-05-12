Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину
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«Нет, конечно. Не собирался раньше, не собираюсь сегодня, не собираюсь завтра», — цитирует его РИА Новости.
По словам народного депутата от ОПЗЖ, он «такого удовольствия никому не доставит».
Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу.
11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку и депутату Верховной рады Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.