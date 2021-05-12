Медведчук заявил, что готов к любому исходу

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который вместе с адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины, заявил, что готов к любому исходу.

«Конечно, я готов. Конечно, я, зная сегодня характер власти, злоупотребления власти, готов к любому исходу. Но я считаю, что это незаконно, и считаю, что это будет грубейшим нарушением и норм Конституции, и действующего, в том числе уголовно-процессуального законодательства, потому что для этого нет никаких оснований. Я это утверждаю и буду это доказывать», — цитирует телеканал «112 Украина» политика.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку и депутату Верховной рады Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.