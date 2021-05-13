Медведчук прокомментировал решение суда о домашнем аресте

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук после решения суда о домашнем аресте заявил, что продолжит заниматься политикой.

«Я буду делать то, что делал и до этого, — продолжать политическую деятельность в рамках «Оппозиционной платформы — За жизнь», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что намерен выполнять решение суда, хотя и не согласен с ним.

Политик также сообщил, что будет с адвокатами принимать решение о дальнейших действиях.

Ранее суд в Киеве отказал прокуратуре в заключении Медведчука под стражу и назначил круглосуточный домашний арест на два месяца.

11 мая Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.