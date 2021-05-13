Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест

Короткая ссылка
Суд в Киеве отказал прокуратуре в заключении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под стражу и назначил круглосуточный домашний арест на два месяца.
Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Hromadske.

Ранее Медведчук заявил, что подозрения в госизмене, которые выдвинула в отношении него Генпрокуратура Украины, — это «политическая расправа за принципиальную позицию». По его словам, правоохранительные органы выполняют «противозаконный заказ власти».

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить