Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест
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Об этом сообщает Hromadske.
Ранее Медведчук заявил, что подозрения в госизмене, которые выдвинула в отношении него Генпрокуратура Украины, — это «политическая расправа за принципиальную позицию». По его словам, правоохранительные органы выполняют «противозаконный заказ власти».
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.