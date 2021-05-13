Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест

Суд в Киеве отказал прокуратуре в заключении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под стражу и назначил круглосуточный домашний арест на два месяца.

Об этом сообщает Hromadske.

Ранее Медведчук заявил, что подозрения в госизмене, которые выдвинула в отношении него Генпрокуратура Украины, — это «политическая расправа за принципиальную позицию». По его словам, правоохранительные органы выполняют «противозаконный заказ власти».

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.