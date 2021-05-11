«Расправа за принципиальную позицию»: Медведчук прокомментировал выдвинутые против него подозрения в госизмене

Подозрения в госизмене, которые ранее озвучила Генпрокуратура Украины в отношении Виктора Медведчука, — это «политическая расправа за принципиальную позицию». Так прокомментировал действия правоохранителей сам Медведчук, добавив, что они выполняют «противозаконный заказ власти». Политик также отметил, что не собирается прятаться от правосудия. Ранее Генпрокуратура Украины заявила о том, что подозревает Медведчука и его соратника Тараса Козака в госизмене и ряде других правонарушений.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал претензии Генпрокуратуры Украины к нему «политической расправой».

«Всё, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию. Заявляю, что я нахожусь на Украине и не собираюсь прятаться от правосудия», — говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте партии.

Он отметил, что планирует в дальнейшем участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости для себя и всех избирателей «Оппозиционной платформы — За жизнь».

По словам Медведчука, Генпрокуратура Украины, «выполняя противозаконный приказ власти» и «грубо нарушая Конституцию и законы Украины», провела обыски в его доме и офисе.

«Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», — отметил он.

Накануне Генпрокуратура Украины заявила о подозрении в ведении подрывной деятельности против Украины и ряде других преступлений в отношении Медведчука.

«Медведчук как организатор этой всей противоправной деятельности имел устойчивые связи с высшим руководством РФ, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины», — передаёт Интерфакс-Украина заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой.

В ведомстве также рассказали, что Медведчук и ещё один член ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в госизмене и хищении ресурсов в Крыму.

«Медведчук и Козак уведомлены о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)», — цитирует её Интерфакс-Украина.

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно указывали, что вопрос территориальной принадлежности полуострова более не подлежит обсуждению.

По словам генпрокурора Украины, подозреваемые «фактически взяли и передали оккупанту всю материальную и документальную базу» одного из месторождений природных ресурсов, расположенных в Крыму. Козак, по словам Венедиктовой, был приобщён к описываемым следствием процессам и якобы выполнял поручения Медведчука.

«Украинский политик приобщается к разработке месторождения на оккупированной территории и фактически помогает государству-агрессору», — заявил глава СБУ Иван Баканов.

Наряду с этим украинская Генпрокуратура подозревает Медведчука в передаче российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну. По мнению ведомства, политик передал российской стороне секретные данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ. Кроме того, прокуроры полагают, что Медведчук формировал на Украине сеть агентов влияния, лояльных России.

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Подозрения во вменяемых Медведчуку и Козаку преступлениях направлены по их местам работы, заявили в СБУ. В ведомстве также отметили, что оба политика отсутствовали по месту их жительства. По информации СБУ, Медведчук находится на Украине, Козак — в России.

Тем временем в офисе президента Украины Владимира Зеленского положительно отозвались о действиях Генпрокуратуры в отношении Медведчука.

«Подход Зеленского к оценке реального места и реальной деструктивной роли того или иного персонажа в отечественной политике впервые за многие годы позволил правоохранительным органам и офису генерального прокурора проанализировать деятельность Медведчука в полном соответствии с законом», — цитирует советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка Интерфакс-Украина.

По его словам, «деятельность Медведчука, реальную суть которой на Украине все прекрасно понимали, в течение десятилетий не приводила к получению им подозрений в соответствующих уголовных производствах».

Отметим, что Совет национальной безопасности Украины в феврале ввёл санкции против Медведчука за «финансирование терроризма».

На фоне заявлений Генпрокуратуры Украины в доме Медведчука прошёл обыск. Как сообщил RT журналист в Киеве, весь квартал, где проживает политик, был оцеплен спецподразделением СБУ «Альфа». Подконтрольные Медведчуку телеканалы не давали никаких новостей о его позиции и не делали заявлений от его имени.

«Было бы логично, если бы его журналисты вели сейчас трансляцию по крайней мере от точки оцепления, но этого не происходит. Даже его канал молчит. Полная тишина. Никто из журналистов даже не пытается туда сунуться и добыть хоть какую-то информацию о том, что сейчас там происходит», — поделился мнением журналист.

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В Госдуме РФ отметили, что претензии Генпрокуратуры Украины начались сразу после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Есть все основания полагать, что уничтожение политической оппозиции на Украине является результатом «ручного управления» со стороны США», — заявила РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина.

По её словам, это событие указывает на «саморазоблачение» президента Украины Владимира Зеленского.

«Он обещал наказать Порошенко, олицетворявшего кровь и войну. Вместо этого он делает прямо противоположное — организует репрессии против Медведчука, пытавшегося войну остановить», — заключила депутат.