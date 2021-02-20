В Кремле оценили решение властей Украины о санкциях против Медведчука

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены решением украинских властей о введении санкций против главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
В Кремле оценили решение властей Украины о санкциях против Медведчука
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«В целом это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы уже видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине», — заявил Песков.

Он отметил, что реакция проявляется в политической и социальной сферах.

Песков добавил, что на Украине предпринимаются репрессивные действия в отношении СМИ и граждан Украины, в отношении ведущих украинских политиков.

Также он заявил, что по мере нарастания подобной тенденции на украинской политической арене становится более неспокойно на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины ввёл санкции в отношении Медведчука и его жены.

Медведчук назвал эти санкции незаконными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить