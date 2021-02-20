В Кремле оценили решение властей Украины о санкциях против Медведчука
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«В целом это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы уже видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине», — заявил Песков.
Он отметил, что реакция проявляется в политической и социальной сферах.
Песков добавил, что на Украине предпринимаются репрессивные действия в отношении СМИ и граждан Украины, в отношении ведущих украинских политиков.
Также он заявил, что по мере нарастания подобной тенденции на украинской политической арене становится более неспокойно на линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее сообщалось, что СНБО Украины ввёл санкции в отношении Медведчука и его жены.
Медведчук назвал эти санкции незаконными.