В Кремле оценили решение властей Украины о санкциях против Медведчука

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены решением украинских властей о введении санкций против главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«В целом это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы уже видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине», — заявил Песков.

Он отметил, что реакция проявляется в политической и социальной сферах.

Песков добавил, что на Украине предпринимаются репрессивные действия в отношении СМИ и граждан Украины, в отношении ведущих украинских политиков.

Также он заявил, что по мере нарастания подобной тенденции на украинской политической арене становится более неспокойно на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины ввёл санкции в отношении Медведчука и его жены.

Медведчук назвал эти санкции незаконными.