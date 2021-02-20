Медведчук прокомментировал введённые против него санкции
- РИА Новости
Заявление Медведчука приводит пресс-служба его партии.
«Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции», — заявил Медведчук.
Также он отметил, что введённые украинскими властями санкции по отношению к нему, его семье, соратникам и журналистам «являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда».
Медведчук добавил, что не планирует покидать страну.
Ранее СНБО Украины ввёл санкции в отношении Медведчука и его жены.