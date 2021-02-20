Медведчук прокомментировал введённые против него санкции

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал введённые в отношении него санкции со стороны властей Украины.

Заявление Медведчука приводит пресс-служба его партии.

«Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции», — заявил Медведчук.

Также он отметил, что введённые украинскими властями санкции по отношению к нему, его семье, соратникам и журналистам «являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда».

Медведчук добавил, что не планирует покидать страну.

Ранее СНБО Украины ввёл санкции в отношении Медведчука и его жены.