Кремль обеспокоен возможным силовым решением Киева проблемы Донбасса

Москва обеспокоена возможным решением Киева урегулировать ситуацию в Донбассе силовым методом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что наблюдаемые в последнее время на Украине «репрессивные действия» в отношении СМИ и ведущих политиков страны вызывают обеспокоенность.

«Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, кем избрана эта реакционная линия, не приведёт ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на фоне этой ситуации ухудшается обстановка на линии соприкосновения в Донбассе.

Кроме того, по словам Пескова, продолжающаяся военная помощь Украине со стороны США «провоцирует горячие украинские головы».

«Украине никто не угрожает. Наоборот, это провоцирует эти самые горячие головы украинские, которые наверняка стоят за этими репрессиями внутренними, их накачивает на проявление агрессивности, в том числе конкретно в плане агрессивности в решении проблем юго-востока», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть пять сценариев урегулирования ситуации в Донбассе.