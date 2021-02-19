Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования в Донбассе

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Украинский президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть пять сценариев урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования в Донбассе
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«Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали пять сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки», — сказал он на брифинге по итогам заседания СНБО.

Глава СНБО добавил, что на заседании был принят «ряд решений».

В декабре 2019 года в офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что украинские власти в настоящее время не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

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