Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть пять сценариев урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали пять сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки», — сказал он на брифинге по итогам заседания СНБО.

Глава СНБО добавил, что на заседании был принят «ряд решений».

В декабре 2019 года в офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что украинские власти в настоящее время не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.