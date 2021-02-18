Лукашевич оценил позицию Киева по урегулированию конфликта в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что украинские власти в настоящее время не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

Об этом он сказал в ходе онлайн-заседания политсовета ОБСЕ.

«Анализ происходящего позволяет прийти к выводу, что власти Украины на текущий момент не заинтересованы в достижении мирного, политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе полноценной реализации «Комплекса мер», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил, что Киев является единственным участником процесса урегулирования, представители которого методично заявляют о невозможности выполнения Минских соглашений.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил о готовности российской стороны содействовать политическому диалогу Украины и Донбасса.