Грызлов заявил о готовности России содействовать диалогу Украины и Донбасса
- РИА Новости
По его словам, ранее «состоялся прямой публичный диалог официальных лиц Украины и Донецка».
«Разговор господина Пушилина и господина Кравчука подтвердил, что политический диалог между Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли», — цитирует РИА Новости Грызлова.
По его словам, именно такой диалог может стать основой для «выхода из тупика, в который завела себя украинская власть».
«Российская делегация в контактной группе готова содействовать развитию диалога», — добавил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе «скорее живой, чем мёртвый».