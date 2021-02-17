Грызлов заявил о готовности России содействовать диалогу Украины и Донбасса

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Россия готова содействовать политическому диалогу Украины и Донбасса. Об этом заявил российский полпред в контактной группе Борис Грызлов.
Грызлов заявил о готовности России содействовать диалогу Украины и Донбасса
  • РИА Новости

По его словам, ранее «состоялся прямой публичный диалог официальных лиц Украины и Донецка».

«Разговор господина Пушилина и господина Кравчука подтвердил, что политический диалог между Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли», — цитирует РИА Новости Грызлова.

По его словам, именно такой диалог может стать основой для «выхода из тупика, в который завела себя украинская власть».

«Российская делегация в контактной группе готова содействовать развитию диалога», — добавил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе «скорее живой, чем мёртвый».

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