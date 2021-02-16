Глава МИД Украины: минский процесс ещё не исчерпал свой потенциал

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Иваном Корчоком выразил мнение, что минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе «скорее живой, чем мёртвый».

Трансляция велась в Facebook МИД Украины.

«Минский процесс сейчас скорее живой, чем мёртвый, он ещё не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас необходимо работать в границах минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины», — сказал Кулеба.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал минские договорённости практически невыполнимыми в той редакции, в которой их подписали. Он подчеркнул, что Киев при этом намерен сделать всё для их реализации.

В конце декабря Кулеба заявил, что переговоры в нормандском формате находятся в медикаментозном сне.