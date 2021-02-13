В Киеве назвали Минские соглашения практически невыполнимыми

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал минские договорённости практически невыполнимыми в той редакции, в которой их подписали. Он подчеркнул, что Киев при этом намерен сделать всё для их реализации.
В Киеве назвали Минские соглашения практически невыполнимыми
  • Reuters

С таким заявлением Ермак выступил в интервью телеканалу «Украина».

Прогресс в переговорах есть, отметил глава офиса, однако они идут очень медленно и сложно.

«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнёров — Германии и Франции», — приводит его слова «РБК-Украина».

Отвечая на вопрос, сохраняется ли в Донбассе режим прекращения огня, Ермак заявил, что режим прекращения огня продолжается.

«Несмотря на провокации, которые есть сейчас, они несравнимы с теми временами, когда режима не было. Но нельзя скрывать, что есть погибшие и раненые. Но если мы сравним цифры, потерь, которые наша армия несла в аналогичном периоде, например, год назад, то, безусловно, это в разы меньше», — сказал он.

При этом Ермак подчеркнул, что в процессе согласования нового плана, который должен базироваться на принципах Минских соглашений, «нужно вносить корректировки для импульса переговорам, чтобы спасти их».

Спустя шесть лет после подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет, добавил он. По мнению главы офиса президента, США «должны и могут сыграть одну из ключевых ролей» в урегулировании ситуации.

11 февраля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти уже не скрывают нежелание выполнять обязательства в рамках Минских соглашений.

Как отметил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов, Киев за шесть лет конфликта в Донбассе не представил план мирного урегулирования ситуации.

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