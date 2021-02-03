Грызлов: Киев не предложил план по мирному решению конфликта в Донбассе

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Полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев за шесть лет конфликта в Донбассе не представил план мирного урегулирования ситуации.
Грызлов: Киев не предложил план по мирному решению конфликта в Донбассе
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом он сказал после заседания трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

«В течение шести лет нет ответа на вопрос, как именно Украина намерена мирным (невоенным) путём разрешить конфликт, то есть каким Киев видит будущий статус Донбасса в составе Украины», — цитирует его ТАСС.

По словам Грызлова, Украина должна была ответить на этот ключевой вопрос на следующий день после отвода тяжёлых вооружений с 9 марта 2015 года в соответствии с комплексом мер и резолюцией Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН по запросу России 11 февраля проведёт заседание, посвящённое годовщине подписания минского комплекса мер по Украине

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