СБ ООН по запросу России проведёт заседание по Минскому комплексу мер

Совет Безопасности ООН по запросу России 11 февраля проведёт заседание, посвящённое годовщине подписания Минского комплекса мер по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на программу Совбеза на февраль.

«Заседание проводится по запросу России, и мы включили его в график», — сообщила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не может выйти из минских договорённостей, поскольку в этом случае вероятно снятие санкций с России.

Как отмечали в МИД России, Украина, вместо того чтобы предпринимать практические шаги по выполнению обязательств по Минским соглашениям, всячески стремится их игнорировать, создавая видимость активной деятельности по продвижению урегулирования в Донбассе.