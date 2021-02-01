СБ ООН по запросу России проведёт заседание по Минскому комплексу мер
- Reuters
«Заседание проводится по запросу России, и мы включили его в график», — сообщила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не может выйти из минских договорённостей, поскольку в этом случае вероятно снятие санкций с России.
Как отмечали в МИД России, Украина, вместо того чтобы предпринимать практические шаги по выполнению обязательств по Минским соглашениям, всячески стремится их игнорировать, создавая видимость активной деятельности по продвижению урегулирования в Донбассе.